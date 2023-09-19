من أجل نسخة فريدة من نوعها .. تعليمات مشددة من "يويفا" لحكام دوري أبطال أوروبا

"يويفا" عقد اجتماعًا مع حكام دوري أبطال أوروبا للكشف عن التعليمات الواجب اتباعها خلال مباريات البطولة..

تلقى الحكام الذين سيديرون منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 سلسلة تعليمات مشددة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن "يويفا" يريد أن يمنح أفضل مسابقة للأندية في كرة القدم العالمية لمسة من التفرد، ولذلك سيكون هناك طابع خاص للتحكيم في مباريات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وحسب التقرير، فإن "يويفا" طالب الحكام بشكل واضح بعدم الانفعال في احتساب الوقت بدل الضائع، وليس من المتوقع امتداد المباريات لـ110 دقائق، بإضافة 10 أو 12 دقيقة في كل شوط.

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ويعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الحكام لديهم الموارد الكافية لمنع ضياع الكثير من الوقت، حيث لن يمنعوا الاحتفال بالأهداف، ولن يضيفوا دقيقة واحدة لكل هدف يتم تسجيله كما يحدث في الدوريات الأوروبية هذا الموسم.

وسوف يولي الحكام اهتمامًا خاصًا بسرعة تنفيذ رميات التماس والركلات الحرة، وقد تلقوا حتى التوصية بعدم التحدث كثيرًا مع اللاعبين، وعدم تقديم تفسيرات غير ضرورية، والهدف هو محاولة تجنب إضاعة الوقت وإضافة خمس أو ست دقائق فقط بحد أقصى في كل شوط.

وهناك مسألة أخرى تثير قلقاً كبيراً وهي مسألة لمسات اليد، حيث يفهم "يويفا" أنه يجب العودة إلى القوانين الطبيعية، واحتساب لمسات اليد الواضحة للغاية، وعدم اللجوء إلى الصافرة لأي كرة مرتدة إلى اليد أو الحالات الجدلية.

"يويفا" شدد أيضًا خلال تعليماته إلى حكام دوري أبطال أوروبا على أن الهدف من تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" هو الاستمرار في السرعة والوضوح في اتخاذ القرار.

وسيتم شرح ما يتم تحليله عندما يتم التحكيم بالفيديو عبر التلفاز، وأوضحوا أنها يجب أن تكون أداة للمساعدة لتجنب خطأ الحكم، وليس العكس.

آخر الأمور الخاصة بالتحكيم يتعلق بالاحتجاجات الحاشدة من قبل اللاعبين، واعتراضات المدربين، حيث سيُطلب من اللاعبين احترام قرار الحكم، ولن يتم التساهل مع مشاهد احتشاد اللاعبين حول الحكام.