من أجل ميسي؟ رئيس الهلال في باريس

ميسي ضد رونالدو في المملكة العربية السعودية؟

أشار تقرير إلى تواجد رئيس الهلال فهد بن نافل في باريس، وسط حديث متزايد عن مفاوضات بين ناديه ونجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

وعقب انضمام كريستيانو رونالدو للغريم النصر، بدأت شائعات في التزايد بالسعودية وحول العالم حول محاولات من الهلال لخطف منافسه الأرجنتيني.

وقالت "الرياضية" إن بن نافل شوهد في فندق "فور سيزونز" الشهير بالعاصمة الفرنسية بالساعات الماضية، وأن السبب قد يكون محاولة ضم ميسي.

وأكد التقرير أن الهلال سيحاول ضم ميسي بالفعل، ويمكن حتى أن يتحرك لتأمين الصفقة لتحدث خلال انتقالات يناير الجارية، أو الصيف المقبل.

وسيتواجد ميسي على الأرجح في المملكة العربية السعودية في الأسبوع المقبل رفقة ناديه باريس سان جيرمان لخوض لقاء الأخير ضد نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض.