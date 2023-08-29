من أجل كانسيلو وغيره .. لابورتا يتدخل لإنقاذ برشلونة بضمان شخصي

الوقت لا يسير في صالح الفريق الكتالوني

يحاول جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، فعل كل ما هو ممكن من أجل إنقاذ الفريق والخروج بالنادي من الأزمة المالية الحالية.

النادي الكتالوني ينتظر الحصول على 40 مليون يورو من صندوق "Libero" الألماني، ومن المقرر دفع 20 مليونًا منها يوم الخميس 31 أغسطس على أبعد تقدير.

وسيتم تخصيص مبلغ الـ20 مليون يورو المتوقع للتسجيلات التي لا تزال معلقة لبعض اللاعبين، وكذلك صفقة التعاقد مع جواو كانسيلو من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه إذا لم يكن هذا المبلغ كافيًا، سيبحث برشلونة عن بديل وقد يكون عن ضمان شخصي من جوان لابورتا رئيس النادي أو معاونه فيران أوليفييه.

وأوضحت الصحيفة أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، حيث سبق أن قام لابورتا وأوليفييه بتقديم ضمانًا شخصيًا بـ11 مليون يورو لتسجيل صفقة جول كوندي الموسم الماضي.

وفي حالة إدراج الضمان في هذه العملية قد تصل القيمة الكلية إلى مبلغ 30 مليون يورو تقريبًا، حتى إذا لم تصل الأموال من صندوق "Libero" في الموعد المحدد.

ورغم أن البدائل التي تمت دراستها مثل مجموعة استثمارية أمريكية، فإن الضمان الشخصي يبدو الأفضل من الناحية العملية قبل ثلاثة أيام من إغلاق سوق الانتقالات.