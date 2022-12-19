"من أجل كامافينجا" .. أجويرو يسب نجم ريال مدريد في احتفالات الأرجنتين

النجم المعتزل شارك في الحفل وكأنه ضمن الفريق الفائز

سب النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب ريال مدريد إدواردو كامافينجا أثناء الاحتفالات بفوز بلاده على فرنسا والتتويج بكأس العالم 2022.

الأرجنتين فازت بركلات الترجيح على الديوك لترفع اللقب الثالث في تاريخها، وشارك أجويرو رغم اعتزاله في الاحتفالات بعد أن كان ضمن هذا التشكيل طوال التصفيات.

وعقب المباراة، أذاع لاعب سيتي السابق بثاً عبر "إنستجرام" لنقل وقائع احتفال لاعبي التانجو بتحقيق اللقب من غرف الملابس عقب نهاية التتويج.

وأثناء البث، قام أجويرو بتوجيه رسالة إلى كامافينجا، وقام بسب اللاعب الفرنسي الشاب، دون أن يوضح الأسباب بذكره من الأساس في حديثه.

متوسط ريال مدريد شارك كبديل في المباراة النهائي، ولعب دوراً في عودة فرنسا في النتيجة، قبل أن تخسر بركلات الترجيح.