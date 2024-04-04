من أجل صفقات عالمية جديدة .. خطوة رسمية أولى من رابطة دوري روشن مع الأندية!

تعرف على آخر تحركات دوري روشن من أجل صفقات جديدة

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تحركت رابطة دوري المحترفين السعودي، من أجل التنسيق مع أندية دوري روشن، استعدادًا لموسم الانتقالات الصيفي 2024، لتدعيم صفوفهم.

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وكشفت صحيفة "الجزيرة" عن أن مايكل إيمينالو مدير كرة القدم برابطة دوري المحترفين، يبدأ الاجتماع مع أندية دوري روشن السعودي، كما سيعقد ورش العمل معها لتحليل قوائمها.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع وورش العمل ستقام ضمن إطار عمل برنامج استقطاب نخبة اللاعبين، للتعرف بشكل دقيق على احتياجات وخطط الأندية استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويُخطط دوري روشن لإبرام تعاقدات قوية جدًا، على غرار ما حدث في صيف 2023، بعدما نجحت أندية دوري روشن في التعاقد مع كوكبة من أفضل نجوم العالم.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن دوري روشن يستهدف ضم لاعبين عالميين، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وغيرهما من النجوم.

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