من أجل ريال مدريد؟ روديجر: لم أفكر أبدًا بالانضمام لبرشلونة!

النجم الألماني حسم قراره مبكرًا بالانضمام لريال مدريد

كشف أنطونيو روديجر عن وجود مفاوضات سابقة من قبل نادي برشلونة الإسباني لضم اللاعب قبل أن يقرر في الأخير الانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الماضي.

النجم الألماني كان قد انتقل لصفوف الملكي بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، وبالتالي شد الرحال إلى العاصمة الإسبانية بصورة مجانية.

وعن ذلك، قال روديجر في حديثه مع صحيفة "آس" الإسبانية: "كنت سعيدًا حقًا في تشيلسي، ثم تواصل ريال مدريد للتوقيع معي وقلت ... واو! بالنسبة لي، كان البلوز فقط أو الملكي".

وعن مفاوضات مع النادي الكتالوني، أوضح أنطونيو: "اقترب مني برشلونة، نعم. لكن بالنسبة لي لم يكن الأمر ممكنًا، لم أفكر أبدًا في قبول برشلونة".

جدير بالذكر أن روديجر يتواجد ضمن قائمة المنتخب الألماني لبطولة كأس العالم قطر 2022، وربما يتواجد في المواجهة الأولى ضد اليابان يوم 23 نوفمبر.