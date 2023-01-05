من أجل رونالدو؟ .. رد فعل غريب من بيتروس بعد تأجيل مواجهة النصر والطائي

زهيرة عادل
|
Cristiano Ronaldo - petrosgoal
دوري روشن السعوديكريستيانو رونالدوالنصرالطائيبيتروس

المباراة تم تأجيلها بداعي وجود أعطال كهربائية في مرسول بارك

Shahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid

"رب ضارة نافعة" هذه المقولة تحديدًا تنطبق على النصر بعد تأجيل مواجهته أمام الطائي، قبل موعدها المحدد مسبقًا بساعتين فقط.

لجنة المسابقات التابعة لدوري روشن السعودي قررت رسميًا اليوم الخميس، تأجيل مواجهة النصر والطائي، التي كان من المقرر أن تقام الليلة، ضمن الجولة الـ12، لتقام غدًا الجمعة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

السبب المعلن هو حدوث أعطال كهربائية في ملعب المباراة "مرسول بارك"، نظرًا لهطول الأمطار في الرياض، لكن هذا القرار يبدو أنه لم يقنع البعض.

البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب الفتح الحالي والنصر السابق، ألمح أن التأجيل يصب في مصلحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب العالمي الجديد، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ما شاء الله! سييييي"، في إشارة للاحتفال الشهير الخاص بالدون.

e

البطاقة الدولية الخاصة برونالدو وصلت بالفعل للاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن مشاركته تتطلب أيضًا استغناء النصر عن أحد لاعبيه الأجانب، كي يتم تسجيل البرتغالي بدلًا منه، بجانب إنهاء بعض القضايا المعلقة في فيفا، والحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.

Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

اختيارات المحررين