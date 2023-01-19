من أجل رونالدو .. الدوري السعودي يصل إيطاليا!

النجم البرتغالي يصل بالدوري السعودي إلى إيطاليا

Shahid

أعلنت قناة سبورت إيطاليا، عن شراء حقوق مباريات نادي النصر، في دوري روشن للمحترفين، من أجل مشاهدة ومتابعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتقل رونالدو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليستمر مع الفريق الأصفر حتى صيف 2025.

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وأعلنت القناة الإيطالية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن نقل مباراة نادي النصر المقبلة أمام الاتفاق بدوري روشن، بشكل حصري.

وكتبت القناة: "سيكون بالإمكان متابعة المغامرة العربية لكريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر على سبورت إيطاليا، يوم الأحد 22 يناير مباراة النصر والاتفاق".

ويواجه النصر نظيره الاتفاق مساء يوم الأحد، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين على استاد مرسول بارك، في الظهور الأول لرونالدو بقميص العالمي.

Shahid