من أجل رفع المستوى.. النصر يودّع محترفَيه ويفسح المجال لصفقتين جديدتين!

أفسح النصر مجالًا لصفقتين جديدتين من خارج البلاد، بعدما أعلن رحيل لاعبيه لويز جوستافو وألفارو جونزاليس.
ووجه النصر الشكر للاعبين متمنيًا لهما التوفيق، بعد أن قضى البرازيلي جوستافو البالغ من العمر 35 عامًا موسمًا وقضى الإسباني جونزاليس البالغ من العمر 33 عامًا موسمًا مع العالمي.
وبذلك يفتح النصر الباب أمام اسمين جديدين قد يبرم معهما التعاقد الجديد لدعم تشكيلته، في ظل الحديث عن إمكانية وصول برناردو سيلفا إلى صفوف العالمي.
وكان النصر قاب قوسين من التوقيع مع المغربي حكيم زياش، لكن يبدو أن نتائج الفحوصات الطبية ستنهي هذه الصفقة إلى الأبد.
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