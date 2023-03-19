من أجل دعم ميسي أم مبابي؟ .. كيم كارديشيان تظهر في مواجهة باريس ورين!

بعد الظهور في مباراة آرسنال كيم كارديشيان تظهر من جديد!

ظهرت الأمريكية كيم كارديشيان خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام رين في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي.

جاء هذا ليكون الظهور الثاني لها في الملاعب خلال الأسبوع نفسه بعد ظهورها في ملعب الإمارات خلال مواجهة آرسنال أمام سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي.

ظهور كارديشيان جاء رفقة أطفالها، وتم الترحيب بهم بشكل رسمي من قبل باريس سان جيرمان قبل بداية اللقاء حيث التقطوا الصور من داخل الملعب الذي أطلق بعض صافرات الاستجهان علي ليونيل ميسي ورحب بشكل كبير بكيليان مبابي.

ونشر النادي عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو ظهرت فيه كيم ومعها أطفالها وكتب عليه: "ترحيب عظيم بضيفتنا المميزة كيم كارديشيان في ملعب بارك دي برينس".

جدير بالذكر أن آرسنال كان قد خسر مقعده في بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام سبورتينج لشبونة.