من أجل حمد الله وبنزيما .. مناشدة من مصطفى حجي إلى جاياردو

هل يمكن الجمع بين الثنائي؟

وجه النجم المغربي السابق مصطفى حجي نصيحة إلى مدرب الاتحاد مارسيلو جاياردو بخصوص ثنائية كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله.

ولجأ جاياردو مؤخراً في المباريات للعب بالثنائي المغربي والفرنسي سوياً في هجوم النمور، وآخرها كانت في الانتصار على الوحدة لحساب نصف نهائي السوبر السعودي مساء الإثنين، ونجح اللاعبان بهز الشباك.

وقال حجي مع برنامج "في المرمى" على العربية: "يجب أن يغير التكتيك عندما تملك مهاجمين في الصندوق مثل بنزيما وحمد الله لأنهما بحاجة للعرضيات والمساعدة من الخلف".

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وأضاف: "ربما عليه أن يلعب بطريقة 3-4-2-1 لأنهما بحاجة للاعب مثل رومارينيو خلفهما والأجنحة تساعد بالعرضيات".

وختم: "هما بحاجة لاستلام الكرة على أقدامها خلف المدافعين، الشمراني وكانتي يملكان مساحة كبيرة في الوسط وصعب تغطية كل تلك المساحة، يجب أن يوفر المدرب مساعدة أكبر من الوسط لحمد الله وبنزيما".