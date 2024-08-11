من أجل حل أزمته الدفاعية .. برشلونة يستهدف ضم لاعب ريال مدريد السابق

برشلونة يبحث عن حل لمشكلته الدفاعية

يُعاني نادي برشلونة من أزمة في مركز الظهير الأيسر، ولذلك يستهدف ضم أحد اللاعبين السابقين لفريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية إلى أن سيرجيو ريجيلون صاحب الـ27 عامًا سيكون مفاجأة برشلونة الكبرى لتدعيم دفاعه للموسم المقبل، حيث هناك مفاوضات بين الطرفين حاليًا، في ظل استعداد فريقه توتنهام في التخلي عنه.

ويتبقى في عقد ريجيلون مع توتنهام موسمًا واحدًا، إذ بيعه خلال الصيف الحالي سيجعل الفريق الإنجليزي يستفاد ماديًا، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ريجيلون لاعبًا في ريال مدريد، قبل انتقاله إلى إشبيلية لمدة موسم على سبيل الإعارة 2020-2021، حيث تألق مع الفريق الأندلسي، ليشتريه توتنهام من الريال مقابل 30 مليون يورو، ولكنه لم يظهر كما كان ينتظر فريقه.

وتمت إعارة الظهير الأيسر إلى أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وبرينتفورد، ولكنه لم يستقر مع أي فريق، ليضطر للعودة إلى توتنهام ليبدأ الحديث حول بيعه إلى برشلونة.

ويُعاني برشلونة في مركز الظهير الأيسر، حيث لا يمتلك سوى أليخاندرو بالدي، بالإضافة إلى عدم قدرته على شراء جواو كانسيلو من مانشستر سيتي.

كما يمتلك البلوجرانا الثنائي الشاب جيرارد مارين وأليكس فالي، ولكنهما لا يمتلكان الخبرة اللازمة، ولذلك تم التفكير في ريجيلون.