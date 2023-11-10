من أجل تقييد نيوكاسل.. إيدي هاو يخشى من منع صفقة نجم الهلال!

مدرب نيوكاسل يتحدث حول العديد من الكواليس..

SHAHID

أشار إيدي هاو مدرب نيوكاسل إلى أن ناديه سيبذل كل ما في وسعه لمقاومة إنفاذ قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز الجديدة المقترحة والتي من شأنها أن تمنع الفرق من التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة من الأندية المرتبطة بالإدارات المالكة للأندية الإنجليزية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

سيتم التصويت على الحظر المؤقت من قبل الأندية في 21 نوفمبر، وهو أمر سيجعل هاو ممنوعًا من استعارة لاعبين من الأندية السعودية الأربعة المملوكة، مثل نيوكاسل، من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وهذا من شأنه أن يستبعد انتقال روبن نيفيش لاعب الهلال من بين آخرين يمكن أن يرتبط بهم نيوكاسل.

ورغم أن هاو كان مترددا في الخوض في تفاصيل خطة رفض نيوكاسل للأمر، إلا أنه قال ذلك عندما سئل عما إذا كان النادي سيقاوم مثل هذه التغييرات، مؤكدًا أنه "يمكن الحديث عن هذا الافتراض".

مع توقيع نيوكاسل في الصيف مع ساندرو تونالي بقيمة 63 مليون يورو، وإيقافه لمدة 10 أشهر بسبب قضية المراهنات الشهيرة، فإن هاو حريص على التوقيع مع بديل في يناير، ومن المرجح أن يكون الأكثر تفضيلًا بالنسبة لهاو هو لاعب الهلال روبن نيفيش.

قال هاو عن ذلك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة فريقه نيوكاسل ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي: "إنه لاعب أحببناه عندما كان في ولفرهامبتون، أعتقد أنه من اللاعبين الذين يمكنهم التكيف مع أنماط مختلفة، ليس لدي أدنى شك في ذلك".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



لكنه عاد ليستطرد: "سنعمل ضمن أي قواعد يحددها الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلينا أن نحترم تلك القواعد".

SHAHID