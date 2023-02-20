من أجل تقليل الحضور؟ .. ريال مدريد يرفع سعر تذاكر جماهير أتلتيكو من جديد!

النادي الملكي يتصرف بشكل مثير للريبة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن غضب كبير بين جماهير أتلتيكو مدريد قبل مباراة فريقهم القادمة في الدوري الإسباني أمام نظيرهم ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن سبب الغضب يأتي من زيادة سعر تذاكر الضيوف في ملعب سانتياجو برنابيو من 70 يورو إلى 95.

وأوضحت الصحيفة أن الغضب وضح في قلة إقبال جماهير أتلتيكو مدريد على طلب التذاكر، حيث لم يتم تقديم سوى 50 طلبًا حتى الآن للحضور.

في حين أن ريال مدريد قد أتاح 334 تذكرة للضيوف لحضور المواجهة التي تقام في الدوري الإسباني، كما كان الحال في لقاء الكأس، حيث تقدم أضعاف ذلك العدد من الجماهير للحضور بالرغم من الارتفاع النسبي أيضًا في سعر التذاكر وقتها.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 خلف المتصدر برشلونة بثماني نقاط.