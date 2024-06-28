من أجل تعويض الجماهير .. ماتياس يايسله يستقر على 3 صفقات لدعم الأهلي

المدرب الألماني يُريد تدعيم فريقه بصفقات محددة

استقر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تدعيم صفوف فريقه بـ3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب يايسله تدعيم صفوف فريقه، استعدادًا للموسم المقبل، من أجل تعويض الجماهير بتحقيق البطولات، بعدما خرج الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولة، كما تأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.

وأشار "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" إلى أن يايسله طلب التعاقد مع 3 صفقات، أولهم في مركز المهاجم الصريح، بالإضافة إلى لاعب وسط ميدان.

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وأضافت الصحيفة أن يايسله يُريد أيضًا أن يضم مدافع لصفوف فريقه، في ظل اقتراب رحيل المدافع التركي ميريح ديميرال عن صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يُقيم النادي الأهلي معسكرًا في النمسا خلال الفترة القادمة، استعدادًا للموسم المقبل، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس السوبر السعودي.