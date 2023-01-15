"من أجل بيكيه" .. أجويرو يعلق على أغنية شاكيرا الانتقامية!

لا تزال قصة انفصال جيراد بيكيه نجم برشلونة السابق، عن شاكيرا المغنية الكولومبية موضع نقاش حتى في المناسبات الرياضة، وبين اللاعبين، وآخر المعلقين عليها هو سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق.
بيكيه وشاكيرا انفصلا بشكل نهائي بعد 12 عامًا من علاقتهما، لكن يبدو أن الانفصال يملك صدى طويل الأمد فبعد مرور 6 شهور عليه، لايزال محور اهتمام عالمي.
نجمة الغناء الكولومبية، والتى أنفصلت مؤخرًا عن شريكها لاعب برشلونة المعتزل حديثًا، اطلقت أغنية من عدة أيام وعلى ما يبدو بها العديد من التلمحات عن علاقتهما المنتهية.
وسأل إيباي يانوس منشئ المحتوى، أجويرو نجم الأرجنتين السابق في بث مباشر على منصة "Twitch": "هل تعتقد أن أغنية شاكيرا لبيكيه؟".
وأجاب نجم كرة القدم الأرجنتنية بشكل قاطع: "أعتقد ذلك لقد كرسته له بالكامل".
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