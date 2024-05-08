الحصول على البطولات له العديد من النتائج الإيجابية

سيكون على ريال مدريد أن يفوز على عملاقين ألمانيين في طريقه للحصول على لقب الخامسة عشر في دوري أبطال أوروبا، وإذا لم يكن تحقيق المجد الكروي حافزًا كافيًا، فإن الجوائز المادية يمكن أن تكون كذلك.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن الفوز بدوري أبطال أوروبا سيمنح كل لاعب وعضو جهاز فني في ريال مدريد ما يصل إلى 1.4 مليون يورو بحد أدنى، هذا بالنظر إلى أن إجمالي المكافآت عن بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا سيصل إلى حدود 40 مليون يورو للجهاز الفني فقط.

يضاف هذا إلى مكافآت متوقعة بنحو 150 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حال التتويج بالبطولة، وهذا يعني أن المكافآت برمتها قد تصل إلى حدود 200 مليون يورو!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا حافز كبير للاعبين، لكن من ناحية أخرى يمثل حافزًا ضخمًا لإدارة ريال مدريد في ملفات التعاقد، قيمة مثل تلك تكفي كل تفاصيل التعاقد مع كيليان مبابي على سبيل المثال!.

وكانت قد ذكرت تقارير سابقة أن ريال مدريد اتفق مع مبابي على مرتب لا يزيد سنويًا عن 40 مليون يورو، وفي ظل قدومه بالمجان، ستكون مكافآت البطولات التي ينتظر ريال مدريد الحصول عليها كافية لتمويل الصفقة وقيمة عقود الفرنسي.