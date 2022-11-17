من أجل الكأس؟ حقيبة نجم إنجلترا تثير الغموض في قطر

هل تعود الكأس هذه المرة للمنزل؟

أثارت حقيبة فارغة اصطحبها نجم وسط إنجلترا ديكلان رايس إلى قطر التساؤلات في الإعلام الإنجليزي حول السبب وراء تصرف لاعب وست هام.

وشوهد رايس أثناء توجه الفريق إلى الدوحة وهو يحمل وسط حقائبه ومعداته حقيبة فارغة، الأمر الذي نجحت صحيفة "صن" في كشف السر ورائه.

والتقطت الصحيفة حديثاً بين رايس وسائق حافلة المنتخب الذي كان يملك نفس السؤال للاعب، ليرد الأخير: "هذه فارغة، ولكن آمل أن أعود بالكأس فيها".

ويأمل المنتخب الإنجليزي في كسر نحسه مع المونديال الممتد منذ نسخة 1966 بالأراضي الإنجليزية حيث حقق اللقب الوحيد العالمي بحوزته.

وتفتتح إنجلترا مشوارها في مونديال 2022 بلقاء إيران ثاني أيام المونديال مباشرة لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الولايات المتحدة وويلز.