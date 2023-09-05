من أجل الديربي .. فينيسيوس جونيور يسابق الزمن للعودة إلى ريال مدريد!

النجم البرازيلي يريد العودة إلى مباريات ريال مدريد في أسرع وقت ممكن..

قرر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني أن يدخل سباقًا مع الزمن من أجل التعافي من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا.

وتعرض فينيسيوس جونيور للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو والتي أقيمت على ملعب "بالايدوس" لحساب الجولة الثالثة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، حيث خرج من اللقاء بعد 18 دقيقة فقط من صافرة البداية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أنه وبينما كانت التقارير الأولية لإصابة فينيسيوس جونيور تؤكد أنه سيغيب حتى منتصف أكتوبر المقبل على الأقل، إلا أن اللاعب أظهر علامات على التحسن بشكل أسرع.

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وحسب التقرير، فإن فينيسيوس جونيور يعمل مع الطاقم الطبي في ريال مدريد على إمكانية المشاركة في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد والتي ستقام أحد يومي 23 و24 سبتمبر، بعد شهر واحد فقط من الإصابة التي تعرض لها.

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الصحيفة الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لن يقوم بأي مخاطرة مع فينيسيوس، لكن أطباء النادي الملكي يرون أن الهدف المحدد لعودة المهاجم لمواجهة أتلتيكو مدريد قد يكون ممكنًا.

وأشار التقرير إلى أن فينيسيوس جونيور انخرط في العمل وبذلك الجهد حتى يكون التعافي بأفضل وأسرع ما يمكن، ولكن دائمًا مع الحفاظ على الهدوء وعدم اتخاذ خطوات خاطئة، ويبدو أن جميع الفحوصات التي يخضع لها بشكل يومي هي إيجابية وقد يعود في وقت أقرب مما كان مخططًا له في البداية.

يذكر أن فينيسيوس أصيب في عام 2019 أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا بتمزق في أربطة كاحله الأيمن وعندما أشارت التوقعات الأولية إلى ابتعاده عن النشاط لمدة ثلاثة أشهر، عاد للظهور بعد شهرين وبعد ستة أسابيع كان يتدرب بالفعل مع المجموعة.

والآن يمكنه أيضًا تقليص موعد غيابه عن الفريق، وفي الواقع من المتوقع أن يعود البرازيلي إلى العمل على العشب خلال الأسبوع الحالي، حيث تساعده لياقته البدنية المتميزة على التعافي والعمل بجدية.