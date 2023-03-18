من أجل التوقيع؟ تحديد موعد جديد بين الهلال وليونيل ميسي

هل يوقع الهلال مع ميسي في أبريل؟

يبدو أن نادي الهلال مازال متمسكًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث مازال يتفاوض معه خلال الوقت الحالي.

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وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن والد ميسي كان متواجدًا في الرياض منذ أيام قليلة، من أجل الاتفاق مع نادي الهلال على كافة الأمور التي تخص المفاوضات مع نجم باريس سان جيرمان.

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وأشار الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" إلى أنه تم تحديد موعد جديد خلال شهر أبريل المقبل، بين ميسي ووفد من نادي الهلال، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف الصحفي أن الهلال يُريد إعطاء دفعة للمحادثات واتخاذ خطوات مهمة في المفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني، لإقناعه بارتداء قميص الزعيم بداية من الموسم المقبل.

ويرغب نادي الهلال في التعاقد مع ميسي، أسوة بنادي النصر، الذي نجح في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الصيف الماضي.

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