من أجل التجسس .. مساعد مدرب المكسيك يحضر ودية السعودية أمام أيسلندا

مساعد مدرب المكسيك يتابع السعودية في المونديال

حرص جوستافو ديزوتي؛ مساعد مواطنه الأرجنتيني تاتا مارتينو، في تدريب المنتخب المكسيكي، على الحضور ودية السعودية أمام أيسلندا التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره أيسلندا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن معسكر الأخضر المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر حساب برنامج "في المرمى" عبر قناة العربية، صورة يظهر فيها ديزوتي في مدرجات ملعب مباراة السعودية أمام أيسلندا، أثناء سير المباراة.

ويبدو أن ديزوتي حضر المباراة بطلب من تاتا مارتينو مدرب منتخب المكسيك، من أجل التجسس ومتابعة عناصر منتخب السعودية، قبل المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ويقع منتخبي السعودية والمكسيك في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022، والتي تضم أيضًا منتخبي الأرجنتين وبولندا.