من أجل الأزمة المالية.. برشلونة يتخلى عن ثمانية لاعبين

برشلونة يتخلص من لاعبيه بسبب الأزمة المالية!

يقترب نادي برشلونة من التخلص من بعض اللاعبين من أجل حل الأزمة المالية، والاستعداد للموسم المقبل.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع جناح، ولاعب خط وسط، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وفقًا للصحيفة الإسبانية "Mundo Deportivo" أعلن رئيس برشلونة جوان لابورتا، أنه تم تقديم عروض لثمانية لاعبين من البلوجرانا.

وأكد لابورتا أن اللاعبين هم يدري، وجافي، وأنسو فاتي، وأراوخو، وتير شتيجن، ورافينيا، وكريستينسن، وبالدي.

رغم توضيح بعض اللاعبين رغبتهم بالاستمرار بكامب نو مثل توريس، لكن من أجل التعاقد مع لاعبين جدد سيتم التخلي عن البعض.

الجدير بالذكر أن، قدم آرسنال عرضًا بـ50 مليون يورو من أجل فاتي، لكن النادي الكتالوني يريد بيع اللاعب بسعر أعلى.