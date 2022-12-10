من الهداف التاريخي للمنتخب السعودي في كأس العالم عبر التاريخ؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Saudi Arabia fansGetty Images
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تعرف على الهداف التاريخي للمنتخب السعودي في كأس العالم عبر التاريخ في المشاركات الـ 6 للأخضر بالمونديال.

يقدم الأخضر السعودي مستويات رائعة في النسخ المختلفة من كأس العالم، ويعد من أهم فرسان الرهان العرب في هذه البطولة.

صحيح أن التفوق المغربي الكاسح في مونديال قطر 2022 الذي يتحدث عنه العالم أجمع هو أفضل إنجاز عربي على الإطلاق، إلا أن الكرة السعودية لم تحضر فقط حين فاز رفاق سالم الدوسري على ليونيل ميسي ورفاقه.

بل إن التاريخ سابق لذلك بكثير، منذ أن بدأ المنتخب السعودي مشاركاته في كأس العالم في 1994 وحقق أفضل إنجازاته ببلوغ الدور الثاني من البطولة خلال المشاركة الأولى.

حينها افتتح الأسطورة فؤاد أنور التسجيل في البطولة وفي التاريخ السعودي بشكل عام، وكتب أول أهداف السعودية في تاريخها بالمونديال.

منذ ذلك التاريخ، شاركت السعودية في 6 نسخ، بصمت على العديد من الأهداف وأفرزت العديد من الهدافين.

في التقرير التالي من موقع "جول" نستعرض أبرز هدافي السعودية عبر التاريخ في كأس العالم.

من الهداف التاريخي للمنتخب السعودي في كأس العالم؟

يتصدر الثنائي سالم الدوسري وسامي الجابر سجل هدافي المنتخب السعودي في كأس العالم عبر التاريخ ولكل منهما 3 أهداف.

وفيما يلي نستعرض كل هدافي المنتخب السعودي في كؤوس العالم المختلفة وترتيبهم:-

اللاعبعدد الأهدافالنسخ التي سجل بها في كأس العالم
سالم الدوسري32018 - 2022
سامي الجابر31994-1998-2006
فؤاد أنور21994 - 1998
سعيد العويران11994
فهد الغشيان11994
يوسف الثنيان11998
ياسر القحطاني12006
سلمان الفرج12018
صالح الشهري12022

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 58466فرنسا، 2018
  • 42594ألمانيا، 2014
  • 81328إسبانيا، 2010
  • 28718إيطاليا، 2006
211106 الأصوات
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