"من الممكن أن تقتله" .. حارس صلاح الشخصي يروي تفاصيل مخيفة!

حتى الهدايا مرفوضة!

كشف كريم عبده الحارس الشخصي للنجم المصري محمد صلاح عن تفاصيل تخص حياة لاعب ليفربول وتعامله معه، ومدى صعوبة حراسته، خلال حوار مع قناة "5ASide" عبر "يوتيوب".

وقال كريم: "كل الهدايا يجب أن يتم فحصها، نحن لا نقبلها، لكن في بعض الأحيان عندما يتم قبولها يجب أن نفحصها، فأنت لا تعلم أبدًا ماذا يوجد بالداخل، من الممكن أن تتسبب في مرضه أو حتى أن تقتله".

وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يعلم أي يعيش، في مرة ذهب للصلاة في المسجد فتبعه أحدهم حتى عرف عنوانه ونشره بين الجماهير، وفجأة ظهر حوالي 20 ألفًا أمام عتبة بابه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا كان الأمر جنونيًا، أراد أن يذهب لصلاة العيد والجميع كان يريد أن يلتقط صورة معه، فهو بطل أوروبا".

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جدير بالذكر أن صلاح ارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، لكنه في الأخير بقى في صفوف الريدز.