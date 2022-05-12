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البرازيل

من المستشفى .. رسالة دعم من بيليه إلى البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية

هدى عزيز
6:35 م غرينتش+2 5‏/12‏/2022
Pele
بيليه يدعم البرازيل من المستشفى

شد إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه" أسطورة الكرة البرازيلية من أزر لاعبي منتخب راقصي السامبا.

بيليه البالغ من العمر 82 عامًا يعاني من وعكة صحية ويتواجد في المستشفى، لكنه يحرص على دعم منتخب بلاده.

وكتب بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في عام 1958، سرت في الشوارع أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته إلى والدي، أعلم أن الكثير قدموا اليوم وعودًا مماثلة ويبحثون أيضًا عن كأس العالم الأول".

وأتم: "سأشاهد المباراة من المستشفى وسأقوم بالدعاء لكل واحدًا منكم، حَظًّا طيبًا ووفقكم الله".

يذكر أن منتخب البرازيل يلاقي منتخب كوريا الجنوبية في دور ال16 من كأس العالم مساء اليوم الإثنين.

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