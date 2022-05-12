من المستشفى .. رسالة دعم من بيليه إلى البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية

بيليه يدعم البرازيل من المستشفى

شد إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه" أسطورة الكرة البرازيلية من أزر لاعبي منتخب راقصي السامبا.

بيليه البالغ من العمر 82 عامًا يعاني من وعكة صحية ويتواجد في المستشفى، لكنه يحرص على دعم منتخب بلاده.

وكتب بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في عام 1958، سرت في الشوارع أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته إلى والدي، أعلم أن الكثير قدموا اليوم وعودًا مماثلة ويبحثون أيضًا عن كأس العالم الأول".

وأتم: "سأشاهد المباراة من المستشفى وسأقوم بالدعاء لكل واحدًا منكم، حَظًّا طيبًا ووفقكم الله".

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo.



Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte! 🇧🇷 pic.twitter.com/3CRI8v6H55 — Pelé (@Pele) December 5, 2022

يذكر أن منتخب البرازيل يلاقي منتخب كوريا الجنوبية في دور ال16 من كأس العالم مساء اليوم الإثنين.