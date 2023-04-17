من الكرة إلى السياسة .. مسعود أوزيل مُرشح برلماني في تركيا!

أوزيل يترك شورت وجوارب كرة القدم ويرتدي بدلة وكرفت رجال السياسية!

برز مسعود أوزيل كمرشح مفاجئ للانتخابات البرلمانية التركية المقبلة، حيث يبدأ نجم ريال مدريد وآرسنال السابق الحياة بعد كرة القدم، النجم الألماني ذو الأسول التركية أعلن اعتزاله كرة القدم الاحترافية الشهر الماضي قبل أن يظهر كمرشح محتمل للبرلمان التركي3

ذكرت صحيفة "تركيان'' أنه تم إدراج أوزيل كواحد من المرشحين للبرلمان في الانتخابات المقبلة، كممثل عن حزب العدالة والتنمية.

يأتي هذا الإعلان بعد أن ألمح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أنه ستكون هناك بعض الأسماء المفاجئة في القائمة.

على الرغم من تمثيله لألمانيا خلال مسيرته الدولية، كان أوزيل ابنًا لمهاجرين أتراك وغالبًا ما تحدث بشكل كبير عن علاقته بوطن والديه، ومن المعروف أن لديه علاقات وثيقة مع رئيس البلاد، الذي كان أحد حضور حفل زفاف لاعب كرة القدم السابق في عام 2019.

يأتي انتقال أوزيل من كرة القدم إلى السياسة بعد نهاية مسيرة رائعة استمرت 18 عامًا شهدت تمتع اللاعب الدولي الألماني بفترات في الدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري التركي حيث اسدل الستائر على مسيرته.