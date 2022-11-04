من القهوة إلى البقلاوة .. حب الجمهور لجوميس لا يتوقف

المهاجم الفرنسي ابتعد عن القهوة لكنه وجد البقلاوة

يرتبط الفرنسي بافيتمبي جوميس بعلاقات رائعة مع الجماهير أينما لعب، خاصة لتواضعه وإظهاره احترامه وتقديره لثقافات البلاد التي لعب بها وارتدى قمصان أنديتها.

أسس جومس علاقة رائعة مع جمهور الهلال حين لعب في الدوري السعودي خلال المواسم الأخيرة، وقد كانت القهوة العربية جزءًا أصيلًا من تلك العلاقة، حيث اعتاد المحبين تقديمها له وعُرف عنه حبه الكبير لها.

أنهى جوميس رحلته مع القميص الأزرق وعاد إلى جلطة سراي في تركيا، وهنا يُمكن القول أنه حافظ على حب الجمهور له لكنه استبدل القهوة بالبقلاوة التي يشتهر بها الأتراك خاصة مدينة غازي عنتاب.

صاحب الـ37 عامًا نشر عبر تويتر صورة لـ "صينية" بقلاوة حملت اسمه بطريقة جميلة وصنعت له من جمهور جلطة سراي، وقد أبدى سعادته وشكره لجمهور الفريق في غازي عنتاب.

إذ كتب معلقًا على الصورة "شكرًا لحبكم جمهور جلطة سراي في عنتاب".

يُشار إلى أن جوميس لعب مع ناديه 10 مباريات في الدوري التركي هذا الموسم سجل بها 4 أهداف، وقد تألق خلال مواجهة الكأس أمام كاستامونو محرزًا هدف وصانعًا ثلاثة.