"من الصعب تقبل الأمر" .. روميلو لوكاكو ينعى كريستيان أتسو برسالة مؤثرة!

النجم البلجيكي تأثر حقًا بما حدث لزميله السابق.

نشر روميلو لوكاكو نجم إنتر رسالة مؤثرة على حسابه على "إنستجرام" لزميله السابق في صفوف إيفرتون كريستيان أتسو بعد الكشف عن وفاته في زلزال تركيا الأخير.

وكتب لوكاكو: "فلترتاح يا أخي، من الصعب تقبل الأمر، لقد كان من المذهل أن أكون حولك، بكل ما تملك من تواضع وحبك للرب".

وأضاف: "لقد كان من الرائع رؤية طريقتك في العمل خلال التدريبات، والحب الذي كنت تكنه لعائلتك ولأطفالك، فليعطيهم الرب القوة، ويبارك روحك، سأحبك دومًا".

وكان لوكاكو قد أمضى فترة جيدة له في صفوف إيفرتون رفقة كريستيان أتسو قبل أن تفرقهما طرق كرة القدم بطريقة ما.

جدير بالذكر أن لوكاكو كان قد أهدى هدفه في مباراة أودينيزي مساء السبت لروح أتسو، وكان ذلك هو هدفه الرسمي الوحيد مع الفريق منذ شهر أكتوبر الماضي.