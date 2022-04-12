"من الصعب أخذ الكرة منهم" .. ميسي يحدد ثلاثة منتخبات تنافس الأرجنتين على لقب كأس العالم

ميسي يختار ثلاثة منتخبات يرى أنها يمكن أن تنافس الأرجنتين على لقب كأس العالم 2022.

حدد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أربعة فرق اعتبرها مرشحة فوق العادة لتحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022، ومن بينها بالطبع منتخب بلاده.

ميسي حدد المرشحين للفوز بكأس العالم 2022 في حديثه لوسائل الإعلام بعد فوز منتخب الأرجنتين على حساب منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف مساء السبت في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022.

ميسي قال في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأرجنتين واحد من المرشحين، الأرجنتين من القوى الكبرى ودائمًا من بين الأفضل".

وأضاف: "نحن نعلم أننا من بين المرشحين، لكن علينا إثبات ذلك على أرض الملعب، وتمكننا من إثبات ذلك أمام أستراليا".

وعن المنتخبات الأخرى المرشحة للفوز بلقب كأس العالم 2022، قال ميسي: "نشاهد كل مباريات المونديال التي نستطيع مشاهدتها".

وأردف: "البرازيل يقدم أداء جيدًا، ورغم الخسارة أمام الكاميرون، إلا أنه يظل واحدًا من بين أكبر المرشحين".

وأكمل: "فرنسا أيضًا يسير بشكل جيد، وإسبانيا رغم الخسارة من اليابان، هي كلها فرق تلعب بطريقة مميزة".

واختتم ميسي تصريحاته قائلًا: "من الصعب أخذ الكرة من هذه المنتخبات حيث يسيطرون على الاستحواذ لفترة طويلة، سيكون من الصعب التغلب عليهم".