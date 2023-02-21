من الدوري الإنجليزي إلى الدرجة 12 في أسبوع.. ماذا حدث لمدرب ساوثهامتون؟

بشكل مفاجئ، ظهر مدرب ساوثهامتون السابق ناثان جونز المقال من تدريب الفريق بعد النتائج الكارثية التي قدمها الموسم الحالي والتي جعلت الفريق يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي.
ظهوره كان في ملاعب كرة القدم ولكن في خانة اللاعب وليس المدرب!.. وهو المدرب الذي أقيل بعد 94 يومًا من قيادة الفريق.
كان هذا في دوري "دورسيت لكرة القدم" وبالتحديد مع نادي كرانبورن، وهذه الدرجة توازي الدرجة الثانية عشرة في إنجلترا.
بعمر 49 عامًا، يبدو أن جونز لا يزال شغوفًا بكرة القدم، وإذا كان قبل أسبوع فقط مدربًا لفريق في البريمييرليج، فمن غير المستبعد أن يلعب في الدرجة الثانية عشرة بعد الإقالة!.
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