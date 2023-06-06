من الدوري الإسباني .. ريال مدريد يحدد بديلًا جديدًا لكريم بنزيما!

ريال مدريد يجد بديل كريم بنزيما!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد بدأ البحث عن لاعب جديد لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل نجومه بنهاية هذا الموسم.

ولم يتبق لريال مدريد سوى مهاجمين اثنين فقط في الموسم المقبل وهم فينيسيوس جونيور ورودريجو، بعد رحيل كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز.

ووفقًا لصحيفة "آس" يحاول فلورنتينو بيريز، رئيس النادي تصحيح الوضع عن طريق عودة إبراهيم دياز إلى ريال مدريد في الصيف بعد أن أمضى المواسم الثلاثة الأخيرة على سبيل الإعارة في ميلان ويمكن أن ينضم إليه صامويل تشوكويزي.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد تواصل مع نادي فياريال بشأن إمكانية التعاقد مع تشوكويزي، الذي قدم هذا الموسم مستويات رائعة، ولم يتبق في عقد اللاعب سوى عام واحد فقط ويقال أن النادي منفتح على بيعه مقابل 40 مليون يورو.

وسيكون اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إضافة ممتازة لريال مدريد وقد يسمح أيضًا لرودريجو بلعب دور أكثر مرونة الموسم المقبل.