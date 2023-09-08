من الدرجة الثانية.. حضور إسبانيول يحرج برشلونة وتحرك لإنقاذ الموقف

جماهير برشلونة تعزف عن حضور المباريات والسبب..

يمر نادي برشلونة بأزمة قوية مع جماهيره بسبب الانتقال إلى ملعب مونتجويك الأولمبي هذا الموسم بسبب التجديدات في كامب نو، وبدأت المشكله من أسعار التذاكر الموسمية بالإضافة لصعوبة الوصول إلى الاستاد بالسيارات.

ملعب مونتجويك الأولمبي هو الاستاد الرئيسي لنادي إسبانيول، بينما يستضيف مباريات الغريم برشلونة لمدة عام فقط.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن إسبانيول أعلن مؤخرًا عن جمع 24,311 مشتركًا للتذاكر الموسمية بالنادي في حين كانت آخر أرقام برشلونة في يوليو هي 17,064 عضوًا قد طلبوا مقاعدهم لموسم 2023-2024 في استاد مونتجويك الأولمبي، لكن لم يستجب أعضاء برشلونة بالطريقة التي توقعها النادي.

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إسبانيول على علم بالتحديات التي سيواجهها في الموسم بعد الهبوط، لذا قام النادي بإطلاق حملة للحفاظ على أكبر عدد ممكن من مشتركي التذاكر، وقلصوا أسعار تذاكر الموسم بنسبة تقارب 50% وقدموا العديد من المزايا للأطفال.

بينما في برشلونة، كانت الأسعار الأولية المرتفعة لتذاكر الموسم في استاد مونتجويك الأولمبي، وقامت بعد ذلك إدارة النادي بإجراء تخفيضات للأسعار في نهاية شهر مايو الماضي.

على سبيل المثال، تم تخفيض سعر أرخص تذكرة موسم "إسباي دي أنيماسيون" من 350 إلى 175 يورو، وتم تخفيض سعر أغلى تذكرة موسم "المدرج" من 1740 إلى 870 يورو، مما أدى إلى تخفيض الأسعار إلى النصف تقريبًا. على الرغم من توفر النادي على 27,000 مقعد، إلا أنهم لم يملؤوهم.

وأشارت التقارير إلى أن التحديات المتعلقة بالوصول إلى استاد مونتجويك، حيث لا يمكن قيادة السيارات حتى الملعب، جنبًا إلى جنب مع حقيقة أن الأمر سيكون لموسم واحد فقط، دفعت العديد من مشتركي تذاكر برشلونة إلى عدم حضور المباريات هذا العام.