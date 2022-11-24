من الأكثر تسجيلا في نسخ كأس العالم؟ ميسي أم رونالدو؟

تعرف على اللاعبين الذين سجلوا في نسخ المونديال المتتالية، ميسي أم رونالدو؟ إضافة إلى ذكر أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف المتتالية في تاريخ كأس العالم

بالتأكيد كانت تعتبر نسخة 2022 في قطر موعدًا لحدث تاريخي ينتظره عشاق كرة القدم العالمية وهو تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو أي هدف ليحقق رقمًا تاريخيًا غير مسبوق، وهو ما لباه البرتغالي بالفعل.

هذا الرقم هو تسجيل الأهداف في 5 نسخ متتالية من كأس العالم، الذي يعد أمرًا غير مسبوق بالنسبة للنجم البرتغالي الذي يقف الآن عند التسجيل في 4 نسخ متتالية.

ليونيل ميسي الغريم التقليدي خلال السنوات الأخيرة لرونالدو سجل في 4 نسخ لكأس العالم هو الآخر ولكنها ليست نسخًا متتالية.

هناك عدد قليل للغاية من اللاعبين الذين سجلوا في 4 نسخ متتالية من كأس العالم، رونالدو سيتفوق عليهم جميعًا، ولكن بأعداد أكبر هناك لاعبون سجلوا في 3 نسخ متتالية.

ونستعرض في السطور التالية من سجل أهدافًا أكثر في نسخ المونديال المتتالية، ميسي أم رونالدو؟ إضافة إلى ذكر أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف المتتالية في تاريخ كأس العالم.

ما هو عدد أهداف كريستيانو رونالدو في النسخ المختلفة من كأس العالم؟

سجل رونالدو في 5 نسخ متتالية من كأس العالم 8 أهداف، بواقع هدف في مونديال 2006 ومثله في مونديال 2010 ومثله في 2014 ولكن في نسخة 2018 نجح في تسجيل 4 أهداف، وفي نسخة 2022 سجل هدفًا، ليصبح رصيده 8 أهداف.

ما هو عدد أهداف ميسي في النسخ المختلفة من كأس العالم؟

حتى الآن يقف ميسي عند نفس الرقم، 7 أهداف في 4 نسخ من كأس العالم ولكنها ليست نسخًا متتالية، إذ شارك ميسي في 5 كؤوس عالم، سجل في كل من مونديالات 2006 (هدف) و2014 (4) و2018 (1) و2022 (1 حتى الآن) بواقع 7 أهداف.

لكن ميسي لم يسجل في نسخة 2010 الأمر الذي يجعل رونالدو متفوقًا عليه في هذا الرقم.

من الأكثر تسجيلا في أكبر عدد من نسخ كأس العالم؟

يقف الرباعي كريستيانو رونالدو وبيليه وميروسلاف كلوزه وأوي سيلر في قمة من سجلوا الأهداف في نسخ متتالية بكأس العالم، إذ سجلوا في 4 نسخ متتالية، وفيما يلي نستعرض أبرز من سجلوا الأهداف في النسخ المتتالية لكأس العالم وعدد أهدافهم والنسخ التي شهدت تألقهم وإحرازهم للأهداف.