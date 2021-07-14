من اخترع كرة القدم؟ وكيف ومتى نشأت هذه اللعبة الجميلة؟

لعبة تحظى بشعبية كبيرة جدًا، إنها كرة القدم، فمن هو الذي اخترعها وما هو التسلسل التاريخي حتى وصلت إلى النمط الحالي؟ جول يقودك في رحلة لمعرفة كل شيء..

لا شك، كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وليس أدل على ذلك من الأحداث التي تشهد متابعة من قبل مئات الملايين من الناس، مثل كأس العالم، للتأكيد على هذه الحقيقة.

إنها لعبة يمكن الوصول إليه بسهولة، تُلعب في كل أنحاء الكوكب سواءً في الشوارع أو الحدائق أو الملاعب الأصلية، الجميع يحب مزاولتها ومتابعتها.

بالنظر إلى أن كل المطلوب كرة واحدة فقط وبعض اللاعبين من حولها بعضهم سيركض والآخر سيقف، كل ما تحتاجه هو إسكان الكرة في الشباك، فليس من المستغرب أن تجتاز هذه الرياضة كل الحدود على وجه الكرة الأرضية.

لطالما كانت ألعاب الكرة سمة من سمات اللعب البشري، وكانت لعبة كرة القدم كما نعرفها اليوم من سمات الحياة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم منذ القرن التاسع عشر.

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لكن، من اخترع كرة القدم ومتى؟ أين وُلدت هذه اللعبة الجميلة؟ جول يلقي النظرة على تاريخ هذه الرياضة وأصولها.

من اخترع كرة القدم، ومتى؟

بدأت كرة القدم كما نعرفها اليوم في إنجلترا من خلال وضع قواعدها عبر اتحاد كرة القدم الإنجليزي في عام 1863.

تطورت قواعد هذه الرياضة تدريجيًا منذ ذلك الحين إلى حد الوصول إلى تقنية في الفيديو مؤخرًا، ولكنها احتفظت بشكل أو بآخر بنفس دستورها وأهدافها العامة.

كانت هناك العديد من ألعاب كرة القدم في إنجلترا قبل ابتكار الشكل الراهن للعبة، جميع تلك الألعاب لم تحتو على مجموعة موحدة من القواعد واتسمت بالفوضوية إلى حد ما.

يوجد عدد من رموز القواعد المختلفة مثل قواعد كامبريدج وقواعد شيفيلد، مما يعني أنه غالبًا ما كان هناك خلاف وارتباك بين اللاعبين.

في حين أنه لا يمكن لأي فرد أن يدعي بشكل واقعي أنه "مخترع" كرة القدم، فقد تمت الإشارة إلى إيبينيزر مورلي على أنه "أب" اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

مورلي كان مؤسس نادي بارنز لكرة القدم، وكانت رسالته إلى صحيفة “بيل لايف” هي التي دفعت إلى الاجتماع التاريخي الذي وضع القواعد الجديدة والراسخة لكرة القدم.

هذا الاجتماع، الذي عُقد في 26 أكتوبر 1863 في حانة بالعاصمة البريطانية لندن، ضم ممثلين عن 12 ناديًا وسرعان ما تم تقنين لعبة كرة القدم.

حاليًا، تُدار كرة القدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والذي تأسس عام 1904، أي بعد 41 من إنشاء الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB هو الوصي على قوانين اللعبة ويريده الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى الاتحادات البريطانية الأربعة (إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية).

ما هي الأشكال القديمة لكرة القدم؟

في حين أن أولئك المرتبطين بكرة القدم في إنجلترا يفتخرون بحقيقة أنه يمكن القول إنهم "مخترعي" كرة القدم الحديثة، فقد تم تسجيل أشكال أخرى في أماكن أخرى وقبل ذلك بكثير.

في الواقع ، يُفهم أن أقدم شكل من أشكال كرة القدم هو "cuju" الذي تم لعبه في الصين خلال عهد أسرة هان من 206 قبل الميلاد إلى 220 بعد الميلاد.

تُترجم كلمة "Cuju" حرفيًا إلى "ركلة الكرة" والهدف من اللعبة هو ركل الكرة في الشبكة، كما حظر هذا النوع مثل الكرة الحديثة فكرة استخدام اليدين خلال اللعب.

في اليونان القديمة أيضًا، كانت هناك لعبة شبيهة بكرة القدم كانت تسمى "episkyros".

اسم اللعبة يعني "الكرة المشتركة" وتضم فريقين من اللاعبين (مع أرقام مماثلة لكرة القدم) مع كرة واحدة، ولكن هُنا سُمح للاعبين باستخدام أيديهم.

غالبًا ما كان مصطلح "Episkyros" عنيفًا بطبيعته، ويُعتقد أنه مرتبط إلى حد ما باللعبة الرومانية القديمة اللاحقة "harpastum"، والتي تعني "محمولة بعيدًا".

لذلك يمكننا أن نرى أن الكثير من ألعاب كرة القدم المختلفة ظهرت في جميع أنحاء العالم وتغيرت بمرور الوقت.

لحسن حظ الجماهير اليوم، وضع الاتحاد الدولي والاتحاد الإنجليزي معايير ثابتة لكرة القدم يمكن أن يتمتع بها الجميع حول العالم، أما الباقي فهو مجرد تاريخ.