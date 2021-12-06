من أجل وضع خطة الصيف .. برشلونة يقدم العرض النهائي لديمبيلي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في حسم كل شيء يخص الموسم المقبل بشكل مبكر، فيما يتعلق بالتخطيط له.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي وضع على رأس أولوياته حسم موقف عثمان ديمبيلي من الاستمرار مع الفريق أو الرحيل.

وبناءً عليه قررت إدارة الفريق تقديم عرضًا أخيرًا للنجم الفرنسي من أجل تمديد تعاقده مع الفريق الكتالوني قريبًا.

ويجتمع وكيل اللاعب مع إدارة النادي خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشة تفاصيل ذلك العرض وموقف الطرفين في المفاوضات.

ويريد برشلونة أن يقدم للنجم السابق لبوروسيا دورتموند 11 مليون يورو في الموسم، شاملة الحوافز والإضافات، منها سبعة ونصف مليون ثابتة.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن ديمبيلي أغلق كل الأبواب في وجه إدارة برشلونة من أجل تجديد عقده.

جدير بالذكر أن عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع الرحيل مجانًا بحلول الصيف المقبل.