من أجل عودة زياش؟ لقجع يُلمح لإقالة خليلودجيتش

هل يقيل لقجع المدرب البوسني؟

أكد فوزي لقجع؛ رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على أنه اختلف كثيرًا مع المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش، مشيرًا إلى أن حكيم زياش جناح تشيلسي الإنجليزي، سيعود إلى صفوف أسود الأطلس قريبًا.

ماذا قال لقجع عن سبب تمسكه بخليلودجيتش؟

فوزي قال خلال برنامج "ديكريبطاج": "اختلفت كثيرًا مع المدرب وحيد، ولكن دون الدخول في شؤونه وأموره الفنية، ومنذ أن تسلم البوسني مهمة تدريب المنتخب حقق الكثير من الأمور الإيجابية".

وأضاف: "المنتخب المغربي يمتلك الآن نخبة من أفضل اللاعبين، ويعد من أفضل المنتخبات في إفريقيا، بالإضافة إلى أن وحيد فرض الانضباط داخل المنتخب".

وعن أزمات اللاعبين مع وحيد قال لقجع: "المدرب المسؤول عن هذه الأمور، ومشكلته مع حكيم زياش جاءت بعد سنتين، وبحثت بنفسي في الأمر، ووجدت أن المشكلة أخذت حجمًا أكبر منها".

حكيم زياش يقود المغرب بكأس العالم قطر 2022

شدد فوزي لقجع على أن حكيم زياش سيعود إلى المنتخب المغربي خلال الأيام القليلة القادمة، وسيقود المغرب في كأس العالم قطر 2022.

وقال لقجع بخصوص هذا الأمر: "بعد أسبوعين على الأقل سأتخذ بعض القرارات التي تهم المنتخب المغربي، سيسعد الجميع".

وألمح رئيس الاتحاد المغربي لإقالة وحيد خليلودجيتش، والاستعانة بجهاز فني مغربي دون أجانب، قدّم الكثير لكرة القدم المغربية خلال السنوات الماضية.

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