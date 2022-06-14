تعرف على جدول مباريات كأس العالم 2022 ، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة للمونديال في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي....

تستضيف قطر في شتاء 2022، الحدث الكروي الأهم والأبرز في العالم وهو النسخة الـ 22 من كأس العالم، وسيكون الأثارة والمتعة هما عنوان المونديال كما هو متعارف عليه.

حقق المنتخب الفرنسي، اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بالنسخة الماضية من البطولة بعد فوزه على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

وبكل تأكيد ستعمل الديوك الفرنسية على الحفاظ على لقبها في النسخة الاستثنائية المنتظرة هذا العام، ولكن لن تكون فرنسا وحدها هي من تهدف إلى معانقة اللقب الغالي في ديسمبر المقبل، فهناك كوكبة من الفرق التي تستهدف هذا اللقب، الجميع يستعد بكل قوته لتحقيق الحلم والحصول على الذهب.

الكثير من المتعة والإثارة في انتظارنا من الفرق المختلفة، واستضافة كريمة وتنظيم مبهر من قطر في مونديال 2022.

والآن نتعرف معًا على جدول مباريات كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إيران 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الولايات المتحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ويلز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المكسيك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كوستاريكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوروجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس العالم 2022 - دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب السنغال - هولندا الإثنين 21 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر - استاد الثمامة إنجلترا - إيران الإثنين 21 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر - استاد خليفة الدولي قطر - الإكوادور الإثنين 21 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر - استاد البيت الولايات المتحدة - ويلز الإثنين 21 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر - استاد أحمد بن علي الأرجنتين - السعودية الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر - استاد لوسيل الدنمارك - تونس الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 14:00 تونس - استاد المدينة التعليمية المكسيك - بولندا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر - استاد 974 فرنسا - أستراليا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر - استاد الجنوب المغرب - كرواتيا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب - استاد الثمامة ألمانيا - اليابان الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب - استاد خليفة الدولي إسبانيا - كوستاريكا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر - استاد الثمامة بلجيكا - كندا الأربعاء 22 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر - استاد أحمد بن علي سويسرا - الكاميرون الخميس 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب - استاد الجنوب أوروجواي- كوريا الجنوبية الخميس 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 10:00 المغرب - استاد المدينة التعليمية البرتغال - غانا الخميس 23 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر - استاد 974 البرازيل - صربيا الخميس 23 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر -

الجولة الثانية:

المباراة الموعد النتيجة الملعب ويلز - إيران الجمعة 25 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر - استاد أحمد بن علي قطر - السنغال الجمعة 25 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر - استاد الثمامة هولندا - الإكوادور الجمعة 25 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر - استاد خليفة الدولي إنجلترا - الولايات المتحدة الجمعة 25 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر - استاد البيت تونس - أستراليا السبت 26 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 11:00 تونس - استاد الجنوب بولندا - السعودية السبت 26 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر - استاد المدينة التعليمية فرنسا - الدنمارك السبت 26 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر - استاد 974 الأرجنتين - المكسيك السبت 26 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر - استاد لوسيل اليابان - كوستاريكا الأحد 27 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر - استاد أحمد بن علي بلجيكا - المغرب الأحد 27 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 13:00 المغرب - استاد الثمامة كرواتيا - كندا الأحد 27 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر - استاد خليفة الدولي إسبانيا - ألمانيا الأحد 27 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر - استاد البيت الكاميرون - صربيا الإثنين 28 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 12:00 مصر - استاد الجنوب كوريا الجنوبية - غانا الإثنين 28 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر - استاد المدينة التعليمية البرازيل - سويسرا الإثنين 28 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر - استاد 974 البرتغال - أوروجواي الإثنين 28 نوفمبر 2022،

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر - استاد لوسيل

الجولة الثالثة: