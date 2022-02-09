من أجل إنعاش خزائنه.. برشلونة يفرط في اسم "كامب نو"!

حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة الرعاية للنادي مع اقتراب انتهاء عقود الرعاية الحالية في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الراعي الحالي للنادي الكتالوني "راكوتن" و"بيكو" في يونيو المقبل.

ورغم الصعوبات التي يعيشها نادي برشلونة على المستوى الرياضي والمالي يبدو أنه توصل إلى إتفاق سينعش خزائنه في الفترة المقبلة.

من هو راعي برشلونة الجديد؟

وفقًا لإذاعة "راك 1" الكتالونية فإن برشلونة توصل إلى إتفاق مع الشركة السويدية "سبوتيفاي" لبث الموسيقى والبودكاست، لرعاية النادي لمدة 3 سنوات قادمة انطلاقاً من الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود اليوم الثلاثاء، في صفقة سيحصل بموجبها برشلونة على مبلغ إجمالي قدره 280 مليون يورو على مدار السنوات الثلاثة القادمة، مقابل ظهور اسم الشركة السويدية على قمصان فريقي الرجال والسيدات مكان شركة "راكوتن"، وبالنسبة لشركة "بيكو" فإنه تتواجد على قصمان التدريبات.

وأضاف المصدر "أن "سبوتيفاي" سيمتلك حقوق تسمية "كامب نو" لأول مرة في تاريخ النادي".

كيف تم الأمر؟

رصدت الكاميرات حضور القيادة الإدارية لـ"سبوتيفاي" في المنصة الشرفية لملعب "كامب نو" لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الأحد الماضي.

الأمر الذي أكدته الصحافة بالتوصل إلى إتفاق، وعلى الرغم من أن عرض الشركة السويدية ليس الأعلى لكنه المفضل لدى إدارة جوان لابورتا.

وعلى عكس الخطط الأولية لفريق برشلونة، فإن حقوق تسمية الملعب ستكون لمدة قصيرة جدًا، وليس لـ15 عامًا كما كانت إدارة النادي تريد.

واختتم التقرير أنه من شأن هذا الإتفاق أن يكون تاريخياً، حيث سيمكن كل من برشلونة والشركة السودية من الوصول إلى 800 مليون متابع لهما معاً على شبكات التواصل الاجتماعي.

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