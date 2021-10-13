"من أشار برحيل البريكان عن النصر لا يفقه كرة القدم"

هل كان يستحق البريكان الرحيل عن النصر؟

أبدى الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي استغرابه من قرار نادي النصر بالاستغناء عن خدمات فراس البريكان لصالح نادي الفتح، منتقدًا من أشار على إدارة النصر بهذا القرار.

وانتقل البريكان من النصر إلى الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك بعدما تم التوقيع معه على عقد يمتد إلى 2025.

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الحارثي انتقد من أشار على إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر برحيل فراس البريكان، عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء نص التغريدة كالآتي: "خروجه من فريق النصر أمر محيّر، هل كانت هناك مشكلة بينه وبين أحد الأعضاء في النادي؟ إن كانت الإجابة لا، فاسمحوا لي بأن من أشار على إدارة مسلي ببيع اللاعب لا يفقه في كرة القدم".

جاء ذلك بعد تألق فراس البريكان مع ناديه الفتح، ومن ثم تألق مع المنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال مواجهتي اليابان والصين.

البريكان استطاع أن يسجل هدف انتصار المنتخب السعودي على نظيره الياباني، كما سجل الهدف الثالث في مرمى الصين مع الأخضر السعودي.