منيوليه: نحن لا نتحدث أبدًا عن الفوز باللقب، مازال الوقت مبكرًا

حارس مرمى ليفربول يتحدث عن الفوز باللقب المنتظر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى سيمون منيوليه حارس مرمى ليفربول أن الوقت مازال مبكرًا للحديث عن فوز فريقه بلقب البريميرليج هذا الموسم، رغم تقدمه في الصدارة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي قبل 15 جولة من النهاية.

واستعاد ليفربول توازنه بعد تلقيه خسارته الأولى في الموسم وكانت أمام مطارده مان سيتي، محققًا انتصارين متتاليين حافظ بهما على الفارق مع وصيفه، ويستعد حاليًا لمواجهة ليستر سيتي في الجولة القادمة.

منيوليه كان أحد أفراد الفريق الذي خسر سباق اللقب في أمتاره الأخيرة لصالح تشيلسي موسم 2013-2014، ويبدو أن أحداث هذا الموسم مازالت في ذاكرة بعض اللاعبين وغالبية الجماهير، ولذا يرفض الجميع الحديث عن الفوز باللقب هذا الموسم إلا بعد حسمه رسميًا.

منيوليه تحدث لموقع ليفربول إيكو مؤكدًا أن العديد من اللاعبين الحاليين سيتحولون إلى أساطير إن تمكنوا من الفوز باللقب المنتظر منذ سنوات طويلة، لكن مستدركًا أن الوقت مازال مبكرًا.

تورينو: بيلوتي وصله عرض وأراد الرحيل خلال يناير

إذ قال "الوقت مازال مبكرًا للتفكير بالفوز باللقب، نحن لا نتحدث أبدًا عن الأمر في غرفة الملابس. نحن نعلم أننا في السباق لكننا لن نكون أغبياء. وضعنا إيجابي في مثل هذه المرحلة من الموسم، لكن الأمور تتغير سريعًا."

أضاف "علينا المحافظة على مستوانا الحالي للبقاء في السباق، لقد فزنا بمباراتين بعد الخسارة أمام السيتي. تلك الخسارة جعلت الأمور أصعب في القمة لكننا أظهرنا أننا في نفس مستواهم. ثقتنا بأنفسنا عالية جدًا".

أتم حارس المرمى البلجيكي "كل الجماهير جائعة ومتحمسة للفوز باللقب. البريميرليج هو أكبر شيء قد تُقاتل عليه. كل منا له دوره الخاص لمساعدة اللاعبين وقيامنا بأدوارنا بشكل جيد يساعدنا جميعًا على تحقيق هدفنا المنشود".