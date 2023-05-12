منير المحمدي بطل الظل في الملاعب السعودية .. دمر حلم رونالدو وسقط أمام تاريخ المعيوف

منير المحمدي بطل جديد في الملاعب السعودية

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جاء في صيف 2022 من هاتاي سبور التركي، وبدون أي ضجة؛ ليتحول مع مرور الأيام، إلى أن يصبح بطلًا داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

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هذا البطل الوحداوي الجديد؛ هو الحارس المغربي منير المحمدي، الذي ساهم في تأهل الفريق المكي، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وعلى الرغم من صمود المحمدي الكبير مع الوحدة في النهائي، إلا أن خبرة وتألق عبدالله المعيوف، حارس نادي الهلال، قادا الزعيم للتتويج بلقب الكأس بـ"ضربات الجزاء"؛ عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

ورد المعيوف، بتألقه الكبير أمام الوحدة؛ على مطالبات "إبعاده" عن التشكيل الأساسي للهلال، ومنح الفرصة إلى زميله محمد العويس؛ خاصة بعد تسببه المباشر، في خسارة الزعيم، لقب دوري أبطال آسيا، منذ أيام قليلة.

منير المحمدي دمر حلم رونالدو وسقط بصعوبة أمام الهلال

وبالعودة إلى منير المحمدي؛ فإنه تسبب في عقدة حقيقية لنادي النصر وأسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، خلال مباراة نصف نهائي الكأس.

في هذه المباراة؛ تصدى الحارس المغربي، إلى 4 كرات خطيرة، بالإضافة إلى تشتيته 3 آخرين؛ ليقود الوحدة إلى الفوز على النصر، بهدف مقابل لا شيء، والتأهل إلى النهائي.

وأكد منير في النهائي، على أن تألقه أمام النصر ورونالدو، لم يكن وليدًا للصدفة؛ حيث تصدى إلى 7 كرات مع تشتيت 3 آخرين، إلى جانب منعه ضربتي جزاء، من الدخول إلى شباكه.

ويملك المحمدي كذلك، أرقامًا جيدة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي؛ حيث تلقى 23 هدفًا، مع التصدي إلى 53 كرة، بالإضافة إلى 16 تشتيتًا و12 التقاطًا.

جدير بالذكر أن الوحدة، يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، على بُعد 5 نقاط من آخر مركز مهدد صاحبه بـ"الهبوط" إلى الدرجة الأولى.

Shahid