مُنقذ مانشستر سيتي والمدافع الشاب يؤيدان وجهة نظر جوارديولا

رجل المباراة يضع مصلحة مانشستر سيتي فوق كل اعتبار

أيد مدافع مانشستر سيتي كايل والكر وجهة نظر مدربه بيب جوارديولا فيما يخص تأخر انتصار السكاي بلوز على ساوثامبتون في مباراة اليوم السبت التي حسمها الفريق بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد نجاحه في صناعة الهدف الأول وتسجيل هدف الانتصار قبل النهاية بثلاث دقائق، قال مدافع توتنهام السابق لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإنجليزية "كان علينا أن نتمسك بأسلوبنا، والأمر الرائع أننا لم نفقد الأمل وقاتلنا حتى النهاية من أجل الثلاث نقاط".

وأضاف "من الصعب جدًا اللعب أمام فريق يدافع بكل لاعبيه، لكن مانشستر سيتي لديه نجوم قادرة على صنع الفارق، وهذا ما فعلناه اليوم، وحصدنا ثلاث نقاط مهمة للغاية، صحيح لدينا الجودة لكن الأمر يتعلق بجودة اللاعبين، وعلينا أن نبقى إيجابيين".

وعن هدف الفوز الذي سجله قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق تعد على أصابع اليد الواحدة "شعور رائع أن أساهم في الفوز، لكن الأهم الثلاث نقاط، كان من الممكن أن يسجل أي لاعب آخر، المهم الوصول للشبكة، أما أنا فلا أسجل دائمًا".

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هدفان فقط ليُعادل الغزال هنري كأفضل هدّاف أجنبي في تاريخ البريميلريج 🇦🇷🤝🇫🇷#MovementIsEverything@RexonaArabia pic.twitter.com/COdhz0D9yz — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 2, 2019

فيما قال زميله المدافع أنجيلينو "خضنا مباراة صعبة، وساوثامبون عقد المباراة علينا، وهذا جعلنا نقاتل حتى النهاية. لدينا فريق بجودة عالية، وكنا نعرف أننا سنترجم الفرص لأهداف، كايل والكر؟ قدم مباراة رائعة، فقد صنع هدفًا وسجل بنفسه هدف الفوز، وأنا سعيد لحصولي على أول 90 دقيقة في حياتي".