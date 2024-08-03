"منفتحون على رحيله" .. لايبزيج يحسم موقفه من بيع داني أولمو إلى النصر

هل فاوض النصر داني أولمو؟

حسم نادي لايبزيج الألماني موقفه من رحيل النجم الإسباني داني أولمو عن صفوفه، كاشفًا عن حقيقة مفاوضات نادي النصر من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الإعلامي علي العنزي قد كشف عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الأمور المالية هي التي توقف صفقة انتقال أولمو إلى النصر، وأن جميع الأطراف ليس لديهم مانع لإتمامها ولكن المال هو يُعيقها.

وأشار مسؤول داخل لايبزيج لصحيفة "الرياضية" إلى أن ناديه منفتح على فكرة رحيل داني أولمو بالفعل، في ظل وجود اهتمام أوروبي حاليًا به، ولكن لم يقدم النصر أو فريق سعودي آخر أي عرض للحصول على النجم الإسباني".

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وأضاف: "المفاوضات النصراوية قد تكون حدثت بالفعل ولكن مع المحيطين بأولمو وليس مع لايبزيج بشكل رسمي".

ويحظى أولمو باهتمام من جانب أندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني بجانب برشلونة الإسباني، بعد تألقه في يورو 2024 مع اللاروخا وقيادته لتحقيق البطولة.