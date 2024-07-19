مفاجأة صادمة .. "منع" نجم المغرب من تحقيق رغبته بالانتقال إلى الأهلي

كواليس صادمة في ميركاتو الأهلي..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. تم "منع" أحد نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، من تحقيق رغبته بالانتقال إلى النادي الأهلي السعودي.

الأهلي يواصل العمل لـ"بناء فريقٍ" يستطيع المنافسة على كافة الألقاب والبطولات؛ وذلك بعد العودة بين الكبار في صيف 2023، عقب الهبوط التاريخي إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

ووفقًا للإعلامي الرياضي سانتي أونا، مساء اليوم الجمعة، كان من المقرر أن ينتقل متوسط الميدان المغربي عز الدين أوناحي إلى الأهلي، قبل عامين من الآن.

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أونا كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن مستشاري أوناحي قاموا بـ"منعه" من الانتقال إلى الفريق الأهلاوي، على الرغم من أن اللاعب كان يريد إتمام الصفقة.

والآن.. أعلن الإعلامي الرياضي أن متوسط الميدان المغربي البالغ من العمر 24 سنة، بات قريبًا من الانتقال إلى نادي السد القطري، في صيف العام الحالي.

وأشار سانتي أونا، إلى رغبة عز الدين أوناحي في الرحيل عن فريقه الحالي مارسيليا الفرنسي، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الإيطالي الجديد روبيرتو دي زيربي؛ وسط تلقيه عرضًا مغريًا من السد.

جدير بالذكر أن أوناحي قدّم كأس عالم تاريخية مع منتخب المغرب، في نسخة "2022" التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها؛ لينتقل بعدها مباشرة وتحديدًا في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا.