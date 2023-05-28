فيديو | منع كارثة .. أحمد حجازي ينقذ جمهور الاتحاد من "حادث مفاجئ" في ليلة حسم الدوري

زهيرة عادل
Ahmed Hegazi Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
ثقافةأحمد حجازيالإتحاددوري روشن السعودي

المدافع المصري كان يحتفل وسط الجمهور أمام المدرجات بعد حسم لقب الدوري، وهنا قام بموقف بطولي

ساهم المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، في مرور احتفالات العميد بحسم لقب دوري روشن لصالحه بسلام، بعدما أنقذ جمهور ناديه من حادث مفاجئ تعرضوا له.

العميد حسم اللقب أمس السبت، بعد الفوز أمام الفيحاء بثلاثية نظيفة، فيما تعادل منافسه النصر أمام الاتفاق بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة.

وأثناء احتفال حجازي مع الجماهير في الملعب مدينة المجمعة الرياضية، عقب اللقاء، كاد الحاجز الحديد أن يسقط من التدافع الجماهيري خلفه، ويسقط معه عدد من الجماهير وهو ما كان يهدد بوقوع إصابات، لكن تدخل المدافع المصري في التوقيت المناسب، ومنع الحاجز من السقوط، حتى تمالك الجمهور نفسه واستقرت الأوضاع بعد ذلك.

جدير بالذكر أن الاتحاد حسم اللقب بعدما اتسع الفارق بينه وبين النصر لخمس نقاط مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.

ويعد اللقب الحالي هو الدوري التاسع في تاريخ العميد، بعدما كان آخر مرة صعد بها منصة التتويج باللقب موسم 2008-2009.

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