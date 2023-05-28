"تم منعي" .. أوليفر كان يشن هجومًا ضاريًا على بايرن ميونخ بعد إقالته

أوليفر كان ينتقد إدارة بايرن ميونخ علانية بعد إقالته

حسم بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للسنة الحادية عشرة على التوالي في اللحظات الأخيرة، لكن التتويج أُتبع بصخب كبير مع قرارات الإدارة بإقالة حسن صالح حميديتش وأوليفر كان الذي انتقد الإدارة علانية.

وتوج بايرن باللقب بعد فوزه، أمس السبت، على كولن في اللحظات الأخيرة 2-1 وتعادل منافسه بوروسيا دورتموند مع ماينز 2-2 في الجولة الأخيرة من البوندسليجا.

وعقب الفوز أعلن بايرن عن إقالة مديره الرياضي حسن صالح حميديتش ومديره التنفيذي أوليفر كان.

قرار إقالة الثنائي كان قد اتخذ من قبل المباراة؛ صالح الذي كان حاضرًا الاحتفال توجه بالشكر لإدارة بايرن بعد السنوات الست التي قضاها معهم مؤكدًا أن بايرن فوق الجميع والأهم مصلحته.

لكن "أوليفر كان" كان موقفه مغايرًا فقد هاجم الجميع واتهم الإدارة بمنعه من الاحتفال مع الفريق في كولن وكتب تغريدة مُعدلة قال فيها أولًا: "أمر مذهل. تهنئة كبيرة للاعبين كما قلت لكم دائمًا. اعطوا كل ما لديكم حتى النهاية ولا تستسلموا أبدًا. فخور بكم وبإنجازكم بشكل لا يصدق. وددت الاحتفال معكم اليوم لكن لسوء الحظ لم أتمكن من ذلك لأنني مُنعت. أتطلع للموسم المقبل. لن نكون فقط أبطال ألمانيا للمرة 12 على التوالي. فلنحتفل".

وعدل كان تغريدته وأضاف أنه "مُنع من الإدارة من الاحتفال مع فريقه".

وستكون لدي بايرن الفرصة للرد على مزاعم أوليفر في المؤتمر الصحافي الذي سيعقدونه اليوم لتقديم خليفة كان، يان كريستيان دريسين.

ووصف الحارس الألمانيا السابق لسكاي 90 إقالته من بايرن الذي حمل شارة قيادة لسنوات بـ "أسوأ يوم في حياته، مُنعت من الاحتفال مع الشباب".