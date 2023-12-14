منصور البلوي يفاجئ الأهلي بـ"تصريح تاريخي" .. ويؤكد بثقة: الاتحاد سيتوج بهذه البطولة!

تصريحات مثيرة من منصور البلوي بعد غياب طويل

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أعرب منصور البلوي، الرئيس "الذهبي" الأسبق لنادي الاتحاد السعودي، عن أمنيته بعودة عملاق جدة الآخر الأهلي، إلى وضعه الطبيعي.

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الأهلي عانى من ظروف قاسية للغاية، خلال السنوات القليلة الماضية؛ أدت إلى هبوطه لأول مرة في تاريخه، ولعبه في دوري يلو، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

البلوي قال في تصريحات مع برنامج "دورينا غير": "كنت حزينًا للغاية بـ(هبوط) الأهلي.. إنه فريق عظيم وكيان كبير، يجب أن يتواجد دائمًا في القمة".

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وعلى عكس لهجة الاتحاديين الشامتة.. شدد الرئيس الذهبي، على أن قوة الأهلي وتنافسه على جميع البطولات، من مصلحة العميد؛ مؤكدًا على أن الراقي إذا كان بخير، فإن قلعة النمور ستكون هي أيضًا بخير.

وبخصوص موسم الاتحاد في 2023-2024.. توقع منصور البلوي، تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ قائلًا: "أنا واثق من ذلك".

وأشار البلوي، إلى أن الاتحاد، قادر أيضًا على الحصول على لقب دوري أبطال آسيا، في الموسم الرياضي الحالي؛ خاصة أن نجومه إذا كانوا في مستواهم الطبيعي، فلا أحد يستطيع أن يقف أمامه.

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