منصور البلوي يرفض الصفقات العالمية في الاتحاد .. ويكشف سر مكالمة "إقالة" نونو سانتو

أسرار مثيرة يكشفها منصور البلوي عن نادي الاتحاد

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كشف منصور البلوي، الرئيس "الذهبي" الأسبق لنادي الاتحاد السعودي، عن أسرار إقالة البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد أقال سانتو، من القيادة الفنية للفريق الأول؛ بعد تراجع النتائج في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وعيّن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بدلًا منه.

البلوي أوضح في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، وطلب منه إقالة سانتو، من تدريب الفريق.

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وأضاف: "الحائلي من أقرب الأشخاص إلى قلبي؛ لذلك لا أتردد أبدًا في توجيه أي نصيحة إليه.. مشكلة الفريق كانت واضحة أنها في نونو سانتو".

وإلى جانب إقالة المدرب البرتغالي.. أشار الرئيس الذهبي للعميد الاتحادي، إلى أنه نصح الحائلي، بضرورة تواجد 3 نجوم عالميين فقط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، على أن يكون باقي الأجانب، لاعبين ممتازين في الأداء، ولكنهم مغمورين من حيث الأسماء.

جدير بالذكر أن الحائلي، اشتكى من تعرض نادي الاتحاد لـ"الظلم"؛ بسبب عدم جلب لجنة الاستقطابات السعودية، صفقات عالمية للفريق؛ على غرار ما حدث مع الهلال والنصر.

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