منصور البلوي "خائف" من نجوم الاتحاد .. ويعلن عن مفاجأة أمام أوكلاند سيتي

تصريحات منصور البلوي قبل مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

أعرب منصور البلوي، الرئيس "الذهبي" الأسبق لنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة؛ بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

الاتحاد يشارك للمرة الثانية في تاريخه، بمسابقة كأس العالم للأندية؛ حيث سيواجه مساء اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات الدور الأول.

البلوي قال في تصريحات مع فضائية "السعودية الرياضية"، اليوم: "في الظهور الاتحادي الأول بـ(المونديال) كنت رئيسًا للنادي.. الآن أنا عاشق ومشجع لهذا الكيان الكبير".

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وأعلن الرئيس الذهبي لنادي الاتحاد، حضوره مباراة الفريق أمام أوكلاند سيتي، من مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة"، في مفاجأة سعيدة لجميع محبيه، مطالبًا الجماهير بـ"مساندة" العميد بقوة، باعتبارها "اللاعب رقم 1" في هذه البطولة.

وأضاف: "لا أخاف على الاتحاد، إلا من لاعبي الاتحاد أنفسهم.. أعرف أن وضع الفريق لا يسر المحبين؛ ولكن.. إذا ظهر النجوم، وخاصة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو، بمستواهم الاعتيادي، سيصل العميد إلى النهائي".

واعتبر منصور البلوي، أن مباراة أوكلاند سيتي، هي الأصعب لنادي الاتحاد، في البطولة العالمية؛ لأنها ستكون أمام فريق مجهول، غير معروف للكثيرين.