قبل ليلة الوفاء .. منصور البلوي يسعد جماهير الاتحاد بحديثه عن "بطل دوري روشن"

رسالة رائعة من البلوي لجمهور الاتحاد

حرص منصور البلوي الرئيس الأسبق لنادي الاتحاد، على التواجد في ملعب الجوهرة المشعة، لحضور ليلة الوفاء، التي نظمتها إدارة النادي لتكريم الرؤساء السابقين.

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ويواجه الاتحاد نظيره القادسية، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم السبت.

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وقبل دخوله إلى ملعب الجوهرة، قال البلوي خلال تصريحات للإعلامي عبدالعزيز الزهراني: "الأهم هو التوفيق في مباراة القادسية، وجماهير الاتحاد لا يحتاج إلى أي كلام هم الوفاء نفسه".

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وأضاف الرئيس الأسبق للاتحاد: "إن شاء الله سيحقق الاتحاد الدوري الموسم الحالي"، في رسالة نالت إعجاب جماهير العميد.

ويعد البلوي واحدًا من أنجح رؤساء الاتحاد عبر التاريخ، حيث حقق العميد تحت قيادته العديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال آسيا مرتين على التوالي عامي 2004 و 2005.